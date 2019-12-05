Almanya’dan çift diploma fırsatı

Bir yıllık eğitimin ardından Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun diploma almayı kapsayan ‘Dual Up’ sistemi, birçok sosyal hakkı ve çalışma imkanını da beraberinde getiriyor. ‘Dual Up’ sistemi, Berlin International Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ortaklığında hayata geçirildi. Programın tanıtımını BAU Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann yaptı.

Denklik şartı aranacak

AB sınırları içerisinde kabul gören bir diploma fırsatı sunan ‘Dual Up’ sistemi, Türkiye’deki tüm lisans mezunu öğrencilere açık. Aranan tek şart ise öğrencinin eğitim gördüğü bölümden denklik alması. BAU öğrencilerinin ise tam denklikle öğretim görebileceği sistem, dört yıllık lisans eğitimini ve Almanya’da bir yıllık eğitimi kapsıyor.

Öğrencilere yüzde 25 oranında burs da verilecek. Programdan işletme, uluslararası ticaret, lojistik yönetimi, uluslararası finans, iletişim tasarımı, mimarlık, iç mimarlık ve endüstri ürünleri tasarımı alanında eğitim alan öğrenciler faydalanabilecek.