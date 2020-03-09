Reuters'ın Alman hükümetine ait belgelere dayandırdığı haberine göre Alman hükümeti, mülteci sorunu ile mücadele amacıyla Yunan adalarındaki reşit olmayan mülteci çocukları Almanya’ya getirecek.

Almanya Yunanistan'a destek olacak

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşananlar ile ilgili Almanya'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Dün gece saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyonu Yunanistan'a destek olma konusunda anlaşma sağladı.

Reşit olmayan mülteciler Almanya'ya gidecek

Alman hükümeti mülteci sorunu ile mücadele etmek için Yunan adalarındaki reşit olmayan mültecileri Almanya'ya getirecek.

143 bini aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düm sabah Yunanistan'daki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlere sert müdahalelerde bulunan Yunan güçlerini sert sözlerle eleştirdi. Soylu, Yunanistan'ın insanlık dışı saldırılarına tepki göstererek "Dün ittirmeye çalıştılar, güvenlik güçlerimiz tıkama yöntemi ile durdurdu. 143 bini aşkın sığınmacı geçti. Bu daha başlangıç, önümüz yaz olacaklara bakın" ifadelerini kullanmıştı...

Erdoğan'dan "Kapıları kapatın" diyenlere yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik." ifadelerini kullanmıştı.

Mültecilere şiddet

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte binlerce göçmen Pazarkule Sınır Kapısı'na akın etti. Yunanistan ise sınırı geçen göçmenlere uyguladığı şiddetle tepki topluyor. BM, Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.



