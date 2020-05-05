Almanya'da corona virüs önlemlerinin hızla yumuşatılması tartışılırken, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, ikinci, hatta üçüncü bir dalga beklediklerini söyledi.

Salı günü Berlin'deki olağan basın toplantısında konuşan Prof. Wieler şöyle dedi:

"Biz ikinci bir dalganın geleceğinden çok eminiz. Bunun için gerekli hazırlıkları yaptık. Şimdi daha iyi hazırlıklıyız.Hastalıkla nasıl hareket edeceğimizi daha iyi biliyoruz. Doktorlar hasta tedavisinde daha bilgililer. İkinci dalga için hazırlık çok daha iyi."

Yatak sorunu yok

Prof. Wieler buna rağmen başka önlemlerin de alınması gerektiğini vurguladı. Özellikle bulaş zincirini takip için korona App sisteminin büyük önem arzedeceğini kaydeden Prof. Wieler, şimdiki durumda hastanelerde yoğun bakım yatak kapasitesinde bir sıkıntı yaşanmayacağını belirtti.

Prof. Wieler, ancak "hasta sayısının sabit kalması ve yeni vaka sayısının artmaması şartıyla" dedi ve yoğun bakımda 12 bin 700 boş yatak sayısı olduğunu açıkladı.

Prof. Wieler bulaş katsayısının güncel olarak 0.7 olduğunu belirtti. Bu durumda virüsün bulaş hızı önemli ölçüde düşmüş bulunuyor ve bir hasta virüsü bir kişiye bulaştıramıyor. Prof. Wieler son bir günlük corona virüs vakalarını ise şöyle açıkladı: vaka sayısı 685 arttı ve 163 bin 860'a çıktı. Ölü sayısı ise 139 artarak, 6 bin 831'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 135 bin 100.

Prof. Wieler önlemlerin yumuşatılması tartışmalarını nasıl değerlendirildiği sorusuna, Almanya'da corona virüs vakalarının bölgesel farklılıklar gösterdiği, yerel duruma göre hareket edilmesinin doğru olduğu cevabını verdi. Ancak önlmelerde yeni açılımların vaka sayısını elbette artıracağına dikkat çeken Prof. Wieler, "hepimiz elbette ortak bir plan arzu ediyoruz. Bu plan şimdiye kadar başarılıydı" dedi.

İlgili Haberler Covid-19 tedavisi yapılan genç hemşire kalp hastası çıktı



