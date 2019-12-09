Almanya'nın ikiz pandalarının isimleri belli oldu Almanya’nın başkenti Berlin’deki hayvanat bahçesinde 100 gün önce dünyaya gelen ikiz pandaların isimleri belli oldu. Berlin Hayvanat Bahçesi'nden yapılan açıklamada, erkek pandaların isimlerinin "Meng Xiang" ve "Meng Yuan" olduğu belirtildi. İsimlerin "arzulanan rüya" (Meng Xiang) ve "gerçekleşmiş rüya" (Meng Yuan) anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, 136 ve 186 gram ağırlığında doğan pandaların 100 gün içinde yaklaşık 6 kiloya ulaştığı aktarıldı.