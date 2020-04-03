Dünya Almanya'nın satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğu iddiası

Almanya'nın satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğu iddiası

Dünya

Almanya'nın satın aldığı maskelere ABD'nin el koyduğu iddiası

Almanya'nın yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı mücadelede kullanmak üzere satın aldığı 200 bin koruyucu maskeye ABD'nin el koyduğu öne sürüldü.

03 Nisan 2020, Cuma 22:37 Son Güncelleme:
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Almanya'da, Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, yaptığı açıklamada, eyalet yönetiminin satın aldığı, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ve enfeksiyona karşı koruma sağlayabilen "FFP-2" maskelere Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ABD'nin el koyduğunu söyledi. Geisel, ABD'yi sert dille eleştirerek, ''ABD'nin yaptığı modern korsanlık eylemidir.'' dedi. Federal hükümetten ABD'yi uluslararası kurallara uymaya çağırmasını isteyen Geisel, ''Transatlantik ortaklara böyle davranamazsınız. Küresel kriz zamanlarında bile vahşi Batı yöntemleri uygulanmamalıdır.'' diye konuştu.

ABD'li firmadan satın alındı

Alman medyası, maskelerin Berlin eyaletince, ABD'li firmadan satın alındığını ancak Çin'de üretildiklerini yazdı.



Haberlerde eyalet yönetiminin ödediği paranın iade edildiği belirtildi.

AA

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