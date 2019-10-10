Çift Türkiye’ye dönme kararı aldı. Derya Balta nedenini şöyle açıkladı:

'Ezan sesimiz burnumuzda tüttü'

“Yapamadık, dönme kararı aldık. Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray’ımız ve ezan sesimiz burnumuzda tüttü.

'Ülkeme can feda'

Benim insanıma, ülkeme can feda. Kendimizi hiç ait olmadığımız bir ülkeye ait hissettirmeye çalıştık. Çocuklarımız robot sisteminde büyümeyecek. Yuvaya dönüş için heyecanlıyız. Canım vatanım.”