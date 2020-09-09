Almeda Abazi: Anne olunca 10 yaş büyüdüm

Almeda Abazi (28), 2017’de Tolgahan Sayışman ile hayatını birleştirmiş, Mayıs 2019’da oğlu Efehan’ı doğurmuştu. Almeda Abazi, “Annelik beni de hayatımı da değiştirdi. Daha olgun, daha sabırlı ve oturaklıyım. Kendimi 10 yaş büyümüş gibi hissediyorum” diye konuştu.

'Çok yaramaz bir çocuk'

Oğlu ile ilgili de şunları söyledi:

“Çok yaramaz bir çocuk. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim. İsmini koyarken, birçok kişi ‘Emin misiniz? Çok yaramaz olurlar’ demişti de inanmamıştım. Anne-babalar çocuklarına isim seçerken lütfen dikkat edip doğru karar versinler.”







