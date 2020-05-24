Magazin Almeda Abazi canlı yayında isyan etti

Almeda Abazi canlı yayında isyan etti

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Almeda Abazi canlı yayında isyan etti

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi’nin canlı yayında tatlı atışması çok konuşuldu. Almeda Abazi "Tolgahan bütün gün konsol oynuyor" diyerek isyan etti.

24 Mayıs 2020, Pazar 21:03 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının canlı yayın konuğu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi oldu. Çiftin ekranlarda tatlı tatlı atışması herkesi eğlendirdi. Tolgahan Sayışman'ın oyun tutkusu yüzünden isyan eden Abazi "Tolgahan bütün gün konsol oynuyor, baktım bırakmıyor vazgeçtim ve katları ayırdım" dedi.


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