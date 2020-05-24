Almeda Abazi canlı yayında isyan etti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının canlı yayın konuğu Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi oldu. Çiftin ekranlarda tatlı tatlı atışması herkesi eğlendirdi. Tolgahan Sayışman'ın oyun tutkusu yüzünden isyan eden Abazi "Tolgahan bütün gün konsol oynuyor, baktım bırakmıyor vazgeçtim ve katları ayırdım" dedi.











