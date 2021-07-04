Magazin Almeda Abazi: Tolgahan ‘yazık sana’ dedi

Almeda Abazi: Tolgahan ‘yazık sana’ dedi

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Almeda Abazi: Tolgahan ‘yazık sana’ dedi

Geçen ay kızı Alina’yı dünyaya getiren Almeda Abazi, doğum sürecinde yaşadıklarını YouTube kanalında anlattı.

04 Temmuz 2021, Pazar 15:27 Son Güncelleme:
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2 yıl önce oğlu Efehan’ı dünyaya getiren Abazi, ikinci hamileliğinin ilkine göre çok daha zor geçtiğini söyledi:

“Efe ile hamileliğim çok kolay geçti. Alina ile öyle kolay olmadı. Pandemi vardı, evden bile çıkamadım. Zaten Efe çok küçüktü. Çok fazla kusma hissiyatı yaşadım. Sürekli yatıyordum. Alina ile göz altlarım mosmor, yüzüm bir yamuk yumuk oldu, değiştim. Çirkinleştim bayağı.”


DOĞUMA GİRDİ VAZGEÇTİ

Almeda Abazi, Tolgahan Sayışman’ın üçüncü bebeği istediğini fakat doğuma girdikten sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi:

“Tolga üçüncü çocuğu düşünüyordu, ta ki Alina’nın doğumuna girene kadar. Doğumdan çıkar çıkmaz ‘Sana çok yazık, kıyamam, bitti. Bir daha zorlamayacağım’ dedi. Böylelikle üçüncü çocuk hikayesini kapatmış olduk.”


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