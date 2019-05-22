Oyuncu Tolgahan Sayışman ve eşi Aleda Abazi geçen günlerde ilk kez anne-baba olma heyecanı yaşamıştı.

'DOĞUMDAN HEMEN SONRA'

Hastane çıkışı açıklama yapan mutlu çift 'Zor bir doğum oldu ama şuan da çok mutluyuz' demişti.

Ünlü çift oğulları Efehan'ın fotoğrafını ilk kez 'Doğumdan hemen sonra, meleğimizi ilk kucağımıza aldığımız an' notuyla paylaştı.

Sayışman Ailesi'nin fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alırken tebrik yorumları da yapıldı.