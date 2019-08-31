Almeda Abazi’nin sırrı doğallık

3 ay önce oğlunu kucağına alan 27 yaşındaki Almeda Abazi, ilik suyu tüketmeye başladı.

"Doğanın multivitamini olarak tanımlanan kemik suyu; cildinizde, eklemlerinizde ve sindirim ile bağışıklık sisteminizde mucize yaratıyor" diyen Abazi, oğlu için de kullandığı yağı açıkladı.

Arnavut güzel, kendi yüzü ve oğlunun cildi için, hücreleri yenileyici özelliği olan hakiki kantaron yağı kullanıyor.

İŞTE KANTARON YAĞININ DİĞER FAYDALARI:

Kantaron yağı iştah kaybı, şişkinlik, bağırsak gazı, ishal, gastrit, mide ekşimesi ve kusma gibi sindirim problemlerini gidermeye yardımcı oluyor.

Sakinleştirici özelliği vardır. Hücreleri yeniler, kan şekerini düşürür, açık yara ve kesiklerin iyileşmesini hızlandırır.

Ayrıca saç bakımı açısından bir çok faydaya sahiptir.

Saç dökülmesini durdurur, saç diplerini nemlendirir, kepeğin oluşmasını engeller, saçları onarır ve yıpranmasını geciktirir.



