Almeda & Tolgahan Sayışman çifti birbirlerine yeniden aşık oluyor

14 Şubat sabahı Almeda’nın gülümseyerek uyanışı ile başlayan reklam filminin hikayesi Tolgahan’ın sürprizleriyle devam ediyor. Çift “Aşık Oluyorum Eyvah” şarkısını birbirlerine söyleyerek Nükhet Duru’ya eşlik ediyor ve filmin sonlarında da birbirlerine verdikleri kartta yazan “Evimde Tek Kalbimde Tek” mesajlarıyla bitiyor.