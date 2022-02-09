Advertorial Almeda & Tolgahan Sayışman çifti birbirlerine yeniden aşık oluyor

Almeda & Tolgahan Sayışman çifti birbirlerine yeniden aşık oluyor

Almeda & Tolgahan Sayışman çifti birbirlerine yeniden aşık oluyor

Birbiriyle olan aşklarıyla medyanın gündeminden düşmeyen çiftin ilk filmi Sevgililer Günü için hazırlandı.

09 Şubat 2022, Çarşamba 12:07 Son Güncelleme:
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14 Şubat sabahı Almeda’nın gülümseyerek uyanışı ile başlayan reklam filminin hikayesi Tolgahan’ın sürprizleriyle devam ediyor. Çift “Aşık Oluyorum Eyvah” şarkısını birbirlerine söyleyerek Nükhet Duru’ya eşlik ediyor ve filmin sonlarında da birbirlerine verdikleri kartta yazan “Evimde Tek Kalbimde Tek” mesajlarıyla bitiyor.

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