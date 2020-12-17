Almila isminin anlamı nedir? Almila ne demek?

Son zamanlarda popüler hale gelen isimlerden birisi de Almila ismidir. Peki, Almila isminin anlamı nedir? Almila ne anlama gelir? Almila'nın anlamı nedir? Almila ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

Almila isminin anlamı nedir?

1.Al elma

2. TDK: Alımla.

3. Elma gibi kırmızı yanaklı güzel

Cinsiyeti: Kız

Kökeni: Türkçe

Türkiye'de Almila ismini kullanan

2.398 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Almila ismini kullanan

396 kişi bulunmaktadır.

Almila isminin özellikleri

Alımlı, eğlenceli, çekici ve herkesle dost olan tiplerdir.İnsanların kalbini anında kazanırlar.Her ne kadar samimi gözükselerde çok da fazla samimi değillerdir. Zaman zaman düşünceleri değişebilir sabit fikirli değillerdir. Bazen çok muhabbetçi bazen de kalp kırabilirler.

Almila isminin harf analizi

Kişiye Almila ismiyle hitap ettiğimiz zaman harflerin titreşimleri hem toplumda hem de hitap ettiğimiz kişide kişiliğine ait anlamalar yüklemektedir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

M : Ticarete yatkın biri fikrini uyandırır, m harfinin sağında ve solunda muhakkak a harfi barındırmalıdır.

İ : Hassas ve duygusal anlamlarını çağrıştırır, i harfi olmazsa da olur.

L : Sanatsal yeteneğe bir kişiliğe sahip izlemi yaratır, l harfi isimde barındırabilir.

A : Atılgan-enerjik anlamı uyandırır,ikiden fazla bu harften olmamalıdır.



