Magazin Almula Merter Churm'den ‘Mutlu Kalpler’ kulübü

Almula Merter Churm'den ‘Mutlu Kalpler’ kulübü

Magazin

Almula Merter Churm'den ‘Mutlu Kalpler’ kulübü

Almula Merter Churm, 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken ilişkilere el atıyor!

07 Şubat 2021, Pazar 11:09 Son Güncelleme:
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2000’li yıllardan bu yana profesyonel olarak kadın-erkek ilişkileri ve evlilikler üzerine danışmanlık yapan sanatçı, AMC Healing Academy’de ‘Mutlu Kalpler’ kulübü oluşturdu.

“Ruh eşin seni bulsun” sloganıyla projesini hayata geçiren Churm, “Ailemizde, evliliğimizde, ilişkilerimizde mutluluğu bulabilmek için önce kendimizi sevmeliyiz. Sebebini bilip değiştirdiğin zaman sonucu değiştirebilirsin” dedi.

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