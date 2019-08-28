Kanal D’nin sevilen programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programının bugünkü konuğu Almula Merter oldu. Programın takipçileri Almula Merter kimdir? Almula Merter kaç yaşında ve nereli? sorularını merak ediyor. İşte Almula Merter hakkında merak edilenler…

ALMULA MERTER KİMDİR?

Almula Merter, 1966 yılında Ankara’da doğdu. Tiyatro sanatçısı Ferdi Merter'in kızıdır. Annesinin adı Cansın’dır. 1982 ile 1084 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde sosyoloji ve psikoloji eğitimi aldıktan sonra 1984 ile 1988 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı, tiyatro bölümünü okuyarak bitirdi.

Konservatuarın tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında İtalya’ya Roma’ya giderek Spazio Müzik Okulu’nda modern dans, sahne tasarımı, ses ve vücut dili eğitimi ve Alexander tekniği ile İngiltere’de de oyunculuk tekniği, psikodrama eğitimi aldı. Çeşitli workshoplara katıldı. Amerika da fonetik bilimi, yaratıcı drama, modern dans, ses ve nefes teknikleri, shiatsu, reiki, alexander tekniğiyle oyunculuk ve reji eğitimi aldı. Almula Merter, 1976 yılından beri, dublaj yaptı ve birçok dizide rol aldı. Ayrıca TRT, Kanal 6 ve HBB TV de sunuculuk yaptı. Müjdat Gezen Sanat Okulunda ve Yedi Tepe Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.

Yazar Eve Ensler tarafından yazılan, 'Vajina Monologları' adlı oyunun yönetmenliğini yaptı. 2018 Ocak ayında kimsesiz 2 İngiliz kardeşi evlat edindi.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2010 - Sevgililer Günü (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - 40 (Yıldız) (Sinema Filmi)

2008 - Küçük Denizkızı Ponyo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Boleyn Kızı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Acı Hayat (TV Dizisi)

2000 - 3. Göz (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

1997 - İlişkiler (Nihal) (TV Dizisi)

1997 - Deli Divane (Ceyda) (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Alev) (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (Şermin) (TV Dizisi)

1995 - Süper Yıldız (Gonca) (TV Dizisi)

1995 - Palavra Aşklar ( ) (TV Dizisi)

1992 - Kurşun Adres Sormaz (Sinema Filmi)

1989 - Şeytanın Kurbanları (TV Dizisi)

- Yurttaş Kane (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

KİTAPLARI

2005 - Erkekler Zaten Anlamaz/Kadınlara Özel

2006 - Aşk Acıtır

2007 - İksir - Alternatif Hayat

2008 - Aslında Erkek Diye Birşey Yok

2008 - Keramet Nerde Bilemedim - Keramet-i Kadında

2009 - Yaşam ve İlişki Cadısı







