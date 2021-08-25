Faydaları saymakla bitmeyen aloe vera bitkisinin çoğaltılması da tahmin edilenden çok daha kolay. Aloe vera yetiştirenler "aloe vera bitkisi nasıl çoğaltılır?" merak ediyor. Aloe vera bitkisi hakkında bilinenler...

ALOE VERA BİTKİSİ NASIL ÇOĞALTILIR?

Aloe vera, evde en yaygın olarak kökten ayırma yöntemiyle çoğaltılır. Eğer evinizde bir aloe vera varsa ve saksının dibinden, köklerden yükselmeye başlayan yeni bir aloe vera bitkisi oluşmaya başladıysa, toprak ve saksı değişim vakti geldiğinde bu yeni bitkiyi dikkatlice kök kısmından ayırarak yeni, küçük bir saksıya dikebilir, düzenli bir şekilde bakımını yaparak yeni bir aloe vera bitkisi elde edebilirsiniz.

ALOE VERA EVDE NASIL YETİŞTİRİLİR?

Aloe vera organik maddeler bakımından zengin, humuslu ve geçirgen yapılı topraklarda rahatça yetişme imkanı buluyor. Çiçekçilerden ya da yapı marketlerin ilgili reyonlarından bu toprakları kolayca temin edebilirsiniz.

ALOE VERA BAKIMI NASIL YAPILIR?

Aloe vera, humuslu ve organik maddeler açısından zengin topraklarda daha rahat yetişiyor. Bu yüzden toprak seçiminde bu detaya dikkat etmelisiniz.

Sağlığa faydalı bir bitki olan aloe veranızı güneş ışığı alan aydınlık bir alanda tutmalısınız. Kış mevsiminde de ılık ortamlarda tutmaya özen gösterin.

Aloe veranızı her gün sulamanıza gerek yok. Ancak sulama yapmadan önce toprağının tamamen kuru olmasına dikkat edin. Çünkü fazla sulama bitkinizin köklerini çürütebilir. Ayrıca sulama için her zaman aynı gün ve saati tercih edin.

Aloe vera için kullanacağınız saksının drenajlı, altında delikler ve fazla suyun akacağı bir tabla bulunan bir saksı olması önemli. Fazla sulanmayı sevmeyen bir bitki olduğundan toprağından tablaya akacak olan bu fazla suyu da hemen dökmelisiniz.



