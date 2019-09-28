Aloe vera bitkisi bakımı ve solan aloe vera bitkisinin canlandırılması

Aloe vera bitkisi sağlığımıza fayda sağlamanın yanında güneşten yanmış cildimizi yatıştırır aynı zamanda da vücudumuzun detoksuna yardımcı olur. Aloe vera bitkisini evde yetiştirmek çok kolaydır. Dünya çapında tıbbı olarak kullanılan en önemli bitkiler arasında yer almaktadır.

Bu bitki, anti-enflamatuar, antibakteriyel özellikleri ve yara iyileştirici özelliklere sahiptir. Ayrıca, aloe vera bitkisinin suyu iştahı ve sindirimi arttırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hal böyle olunca herkes evinde aloe vera bitkisi yetiştirmek istiyor. Bu durumda aloe vera bitkisi bakımı, solan aloe vera çiçeğinin canlandırılması oldukça merak ediliyor. Size vereceğimiz talimatlara uyarak aloe vera bitkisi bakımını ve solan aloe vera bitkisinin nasıl canlandırılacağını öğrenebilirsiniz.

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Aloe vera çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Eğer tropik bölgelerde yaşamıyorsanız, bir ev bitkisi olarak iç mekanlarda aloe vera yetiştirmek oldukça kolaydır. Güçlü güneş ışığını tercih eder ve aşırı sulamanın onu öldürmesi çok daha olasıdır.

Aloe vera düşük ışıkta yetişebiliyor ve ara sıra sulandığı halde hayatına devam edebiliyor olsa da, aloe vera bitkisinin ne zaman hayatta kalmaya çalıştığını ve muhtemelen son nefesini ne zaman alacağını bilmek oldukça zordur.

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Solmuş bir Aloe Vera bitkisinin belirtileri

Aşağıdaki işaretler aloe vera çiçeğinizi sağlıklı bir şekilde yetiştiremediğinizi gösterir.

• Aloe vera bitkisinin yaprakları düz yatıyorsa bu muhtemelen yeterli güneş ışığı almadığı anlamına gelir.

• Yapraklar ince, kıvrılmış ve sarı veya kahverengidir.

• Bitki çok yavaş büyüyordur.

• Kökler siyah ve pusludur.

Eğer bitkiniz bu belirtilerin biraz altında görünüyorsa endişelenmeyin. Canlandırmak için gerekli önlemleri alırsanız hayatta kalma şansı daha artar.

Aloe Vera çiçeğinizi canlandırmak için öneriler

Aloe vera bitkisi ölümünün en yaygın nedeni kök çürüklüğüdür. Durumun bu olup olmadığını belirlemek için, bitkiyi saksınızdan çıkarmanız gerekir.

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Malzemeler

Mala

Lastik el eldiven

Pot - Kök sistemden 1/3 daha büyük

Sprey şişesinde su

Etli bitkiler için kullanılan saksı toprağı

1. Adım aloe vera bitkisini mevcut kabından çıkarın ve köklerini inceleyin

2. Toprağı gevşetmek için saksının içine bir mala sürün. Bitki bu şekilde çıkacak.

3. Bitkiyi mümkün olduğu kadar sabit tuttuğunuzdan emin olun. çiçeği çekmeyin.

4. Üzerlerine su püskürtülerek kökleri temizleyin.

2.adım sağlıksız kökleri inceleyin

Kökleri, siyah veya puslu kökler açısından inceleyin.

Varsa, dikkatlice kesmek için sterilize bir bıçak veya makas kullanın.

3.adım: Aloe vera çiçeğinizi uygun saksı ve toprağa ekin

Sağlığa zararlı köklerin kesilmesi ve solmuş yaprakların çıkarılmasından sonra aloe verayı yeni bir toprağa ve saksıya gömün.

Bitkinin kök sisteminden 1/3 daha büyük bir saksıya alın. saksının dibini bir kahve filtresiyle hizalayın ve etli bitkiler için saksı toprağı ile yarıya kadar doldurun.

Eğilmiş bitkinin kökünü tencereye yerleştirin ve toprakla örtün. Kök topunun tümünün toprakla kaplı olduğundan emin olun.

Bitkinin tabanına birkaç tutam su püskürtün. Yeni saksıya yeniden ayarlamak ve kırılan kökleri onarmak için bitkinin birkaç güne ihtiyacı olduğu için fazla su dökmeyin.

Aloe vera çiçeği bakımı nasıl olur?

Taze aloe vera jeli kullanmak istediğinizde yaprakları kesmeyin Yaprak tabanını, yaprağın toprağa temas ettiği keskin bir bıçakla kesin. Benzer şekilde ölü yaprakları keserek sağlıklı bir büyümeyi sağlayın.

Ayrıca jeli ayıklayabilir ve daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz .

Suyun buharlaşmasını azaltmak için toprağın üstüne çakıl yerleştirin.

Sadece toprak kuruduğunda su verin. Toprağın kuru olup olmadığını, parmağınızı toprağa bastırarak anlayabilirsiniz.

Bitkileri soğuk aylarda daha az, sıcak aylarda daha fazla sulayın.

Çiçeğiniz dışarıda ise, her 2 haftada bir sulanması yeterli olmalıdır.

Bitkiyi içeride tutarsanız 3 veya 4 haftada bir sulayın.