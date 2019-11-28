Hastaların son isteklerini yerine getiren bir kuruluş olan Stichting Ambulance Wens, ölümüne günler kalan 19 yaşındaki bir genç için harekete geçti. Avrupa'da etkinlik gösteren kuruluş, son arzusu İsviçre'deki Alp Dağları'nı görmek olan gencin yardımına koştu. İsmi bilinmeyen genç, ambulansla Alp Dağlarına kadar götürüldü, helikopterle dağların üzerinde tur attırıldı ve kendi seçtiği bir noktaya sedyesi yerleştirildi. Dağları seyre dalan gencin fotoğrafını çeken kuruluş, sosyal medya hesabından yayımladı. Görenleri duygulandıran bu fotoğraf, kısa sürede viral haline geldi. Fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar, genç için iyi dileklerini sundu.



