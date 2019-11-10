Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 2014’te evlendiği Tuna Tunalı’dan 2018’de olaylı bir şekilde boşanmıştı.

Tuan Tunalı ayrılık sürecinde ihanete uğradığını ima etmiş, “Gerçekleri mahkemede açıklayacağım. Ama hakkımı helal etmiyorum. Aradan bir yıl geçti. Onun miadı doldu. Diğer tarafta hesap soracağım. Çok şükür alnım ak” demişti.

Olaylı bir şekilde sonuçlanan boşanma davası sonrası ikisi de yeni aşka yelken açtı.

Gergin gece

Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler bir süredir aşk yaşıyor. Sevgililer aynı kareye girmemek için her seferinde akla karayı seçiyor ve panikliyor.

Çift önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Hazal Filiz Küçükköse’yi yalnız bırakan Alp Güler, araca bindikleri sırada nedense çok gergindi.

Hakan Kırarslan



