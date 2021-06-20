Magazin Alp Kırşan: Baba olduktan sonra sorumluluk geldi

Alp Kırşan: Baba olduktan sonra sorumluluk geldi

Magazin

Alp Kırşan: Baba olduktan sonra sorumluluk geldi

Oyuncu ve sunucu Alp Kırşan çocuklarıyla olan ilişkisini, baba olmanın getirdiği sorumlulukları ve ilk kez baba olduğunda duyduğu heyecanı anlattı.

20 Haziran 2021, Pazar 15:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Birçok başarılı proje ile ekranlarda olan oyuncu ve sunucu Alp Kırşan babalık duygusunu ve baba olduktan sonra hayatında değişen detayları MAG okurları ile paylaştı.

"Açıkçası eşim Efe’yi dünyaya getirdiğinde ve kucağıma ilk aldığımda bedenim ensemden yukarı doğru soğuk terleme gibi bir reaksiyon gösterdi. Yepyeni bir başlangıcın ilk anıydı o. Bir babanın en özel anı” diyen Alp Kırşan sözlerine şöyle devam etti: “Öyle güzel bir eşe sahibim ki benim onu hazırlamam gerekirken o beni hazırladı diyebilirim. Zeynep’le ben hiç tereddüt etmeden bu yolculuğa baş koyduk, korku hiç olmadı. Baba olduktan sonra sorumluluk geldi. Bu sorumluluk beni hasta olmaz, yorulmaz, zayıf düşmez, boş düşünmez, boş konuşmaz bir hale getirdi."

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
20 Haziran 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Uğur Alkapar
Kaz çoktan yandı
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Gizli narsistler nasıl anlaşılır?
Mehmet Coşkundeniz
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Öner Döşer
Yanlış hesap Bağdat'tan döner
Öner Döşer
Hande Kazanova
14 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
İnanması zor
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hadise, Kaan Yıldırım'ın eşyalarını evine gönderdi