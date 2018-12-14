Davacı Avşar Film’in avukatı, ünlü oyuncunun dizi bittikten sonra TRT 1’de yayınlanan “Elimi Bırakma” adlı dizide oynamaya başladığını ve müvekkil şirketi yüzüstü bıraktığını öne sürdü.

Öte yandan yapımcı Şükrü Avşar’ın, kendisini zarara uğrattığı gerekçesiyle Alp Navruz’a 100 bin TL’lik tazminat davası açtığı da biliniyor. İddiaya göre yapımcı, 5 yıllık sözleşme imzaladığı oyuncuya "Aşk Bu Mu?" filmi için teklif götürdü. Alp Navruz, o dönem "Elimi Bırakma" dizisinden gelen projeyi kabul edince yapımcıyı geri çevirdi.

Şükrü Avşar, ısrarlara rağmen oyuncuyu ikna edemeyince başrolü Kubilay Aka’ya teslim etti. Yapımcı 40 bin TL vereceği Alp Navruz senaryoyu beğenmeyince Kubilay Aka’ya 70 bin TL ödemek zorunda kaldı. Dava haberinden sonra sinirlenen oyuncunun, Şükrü Avşar Film’le bağlarını koparmak için avukatına talimat verdiği konuşuluyor.

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