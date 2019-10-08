Alp Navruz'dan bedelli askerlik açıklaması

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olan oyuncu Alp Navruz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu

08 Ekim 2019, Salı 13:45 Son Güncelleme:
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Alp Navruz'dan bedelli askerlik açıklaması

İşte Alp Navruz'un açıklamalarından kesitler:

  • Sosyal medya üzerinden evlenme teklifi alıyorum. Sosyal medya ile çok ilgilenmiyorum ama genelde denk geliyorum.
  • Beğenilmek güzel bir şey. Yurtdışından 'Evleneceksek geliyorum, ona göre uçak bileti alacağım' diye mesajlar geliyor.
  • Aşka zamanım yok. Çok yoğun çalışıyoruz.

'Güzellik bir yere kadar'

  • Güzellik bir yere kadar. İçerik daha önemli tabi. Anlaşabilmek, konuşabilmek...

  • Yemek yapan kadına daha hızlı evlenme teklifi ederim.
  • 6 ay, 12 ay askerlik yapanlar var. 20 gün gidip bedelli askerlik yaparken paylaşımda bulunmak diğerlerine haksızlık oluyor.
  • Para karşılığında kadın hayranlarla buluşma fikri hoş değil.


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