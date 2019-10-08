Alp Navruz'dan bedelli askerlik açıklaması
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk olan oyuncu Alp Navruz, dikkat çeken açıklamalarda bulundu
İşte Alp Navruz'un açıklamalarından kesitler:
- Sosyal medya üzerinden evlenme teklifi alıyorum. Sosyal medya ile çok ilgilenmiyorum ama genelde denk geliyorum.
- Beğenilmek güzel bir şey. Yurtdışından 'Evleneceksek geliyorum, ona göre uçak bileti alacağım' diye mesajlar geliyor.
- Aşka zamanım yok. Çok yoğun çalışıyoruz.
'Güzellik bir yere kadar'
- Güzellik bir yere kadar. İçerik daha önemli tabi. Anlaşabilmek, konuşabilmek...
- Yemek yapan kadına daha hızlı evlenme teklifi ederim.
- 6 ay, 12 ay askerlik yapanlar var. 20 gün gidip bedelli askerlik yaparken paylaşımda bulunmak diğerlerine haksızlık oluyor.
- Para karşılığında kadın hayranlarla buluşma fikri hoş değil.