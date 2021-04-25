Son olarak Zümrüdüanka dizisinde rol almış olan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Alp Navruz, Ada Masalı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Ay Yapım'ın Star TV için hazırladığı Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Yelda Eroğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı Ada Masalı dizisi oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Alp Navruz'a başrolde eşlik edecek isim Ayça Ayşin Turan oldu.















