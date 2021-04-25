Alp Navruz'un partneri Ayça Ayşin Turan oldu
Star TV'de ekrana gelecek olan Ada Masalı dizisinde Alp Navruz'un partneri Arıza'da Halide karakteri ile izleyici karşısında çıkan Ayça Ayşin Turan oldu.
25 Nisan 2021, Pazar 22:51 Son Güncelleme:
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Son olarak Zümrüdüanka dizisinde rol almış olan ve bir süredir ekranlardan uzak olan Alp Navruz, Ada Masalı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Ay Yapım'ın Star TV için hazırladığı Ali Bilgin'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Yelda Eroğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı Ada Masalı dizisi oyuncu kadrosu belli olmaya başladı. Alp Navruz'a başrolde eşlik edecek isim Ayça Ayşin Turan oldu.