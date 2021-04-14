Kapadokya'da çekilen Zümrüdüanka'da rol alan Alp Navruz gelen çok sayıda teklifin ardından kararını verdi. Yakışıklı oyuncu Ay Yapım'ın Star için hazırladığı Ada Masalı dizisiyle prensipte anlaştı.

İzmir ve civarında çekilecek dizide Navruz, babaannesi tarafından büyütülen Deniz rolüne hayat verecek.

Alp Navruz'un partneri kim olacak?

TV100'de yer alan habere göre; Alp Navruz'un hayat vereceği Deniz'in partneri Derya için aralarında Ayça Ayşin Turan, Pınar Deniz ve Aybüke Pusat'ın da olduğu başarılı kadın yıldızlara teklif gitti. Öte yandan Ali Bilgin'in yöneteceği diziyi Yelda Eroğlu kaleme alacak.