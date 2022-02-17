Alpagu isminin anlamı ise Türkçe kökenlidir. Eski Türklerde bir kurt adı olan Alpagu, tek başına düşmana saldıran yiğit ya da eski Türklerde bir rütbe adı olarak da kullanılıyordu.

ALPAGU NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Türkçe kökenli bir isim olan Alpagu, tek başına düşmana saldıran yiğit anlamına gelir. Alpagu isminin farklı anlamları da bulunur.

Alpagu isminin anlamları şöyledir:

1. Eski Türklerde bir kurt adı.

2. Tek başına düşmana saldıran yiğit.

3. Eski Türklerde bir rütbe adı.

ALPAGU HAN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

8’inci yüzyıl Orta Asya yaşamının anlatıldığı Destan dizisindeki Alpagu Han, Gök Hanlığı’nın kutunu göklerden alan Ulu Kağanı Batuga’nın babasıdır. Gözüpek, acımasız, cesur ve kudret sahibi olan Alpagu Han ile ilgili tarihte net bir bilgi yer almıyor.

ATV dizisi Destan’daki Alpagu Han’ın hangi tarihi kişiliği temsil ettiği ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkabilir.

Alpagu Han’ı da ünlü oyuncu Selim Bayraktar oynuyor.

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

1975 yılında Irak'ın Kerkük kentinde Kerküklü anne ile Türk babanın çocuğu olarak doğan Selim Bayraktar, ilkokulu Kerkük'te bitirdi. 1987’de ailesiyle beraber Türkiye’ye gelen Selim Bayraktar, ilk başta Eskişehir, sonrasında ise Antalya'ya yerleşti.

Lise eğitimini burada tamamlayan Selim Bayraktar, 2000’de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bayraktar, sonrasında ise bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

2007’de ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına devam eden Selim Bayraktar, Sırça Kümes, Tiyatroda Othello ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyona ise ilk defa 2006’da Köprü adındaki dizide hayat verdiği Erdal karakteri ile çıkan Selim Bayraktar, sonrasında 2009 yılında Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterine hayat verdi.

2011’de yayınlanan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da oynadığı Sümbül Ağa karakteri ile geniş kitlelerce tanınan Selim Bayraktar, sonrasında ise Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Yine Star TV ekranlarında yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde de Edip karakterini oynayan Selim Bayraktar, Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynadı.

Selim Bayraktar, dizi projelerinin dışında Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adındaki sinema filminde de Resul karakteriyle yer aldı.