Alpaka Geronimo 'idam' edildi

İngiltere’de Geronimo adlı alpakada tüberküloz tespit edildi. İkinci testte de sonuç pozitif çıkınca mahkeme, hastalığı diğer hayvanlara bulaştırmaması için Geronimo’nun öldürülmesine karar verdi. Geronimo’nun sahibi Helen Macdonald, testlerin hatalı olduğunu öne sürerek eylem başlattı. Onlarca hayvansever, Geronimo’yu korumak için çiftliğin etrafında kamp yapmaya başladı. Hatta görevlilerin kafasını karıştırmak için 4 tane ‘dublör’ alpaka getirildi. Geronimo’nun öldürülmemesi için başlatılan imza kampanyasına 140 bin kişi katıldı. Ancak dün sabah 30 üniformalı polis eşliğindeki görevliler, çiftliğe giderek el koydukları Geronimo’yu öldürdü.

Eylem yapan hayvanseverlerle görevliler arasında yer yer arbede çıktı.