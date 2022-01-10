Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğunun anlatıldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Dizilerin yeni yıl arası verdiği bir dönemde setlerde görülen vakalar da pek çok dizinin ara süresini uzatmasına neden oluyor. Peki bugün Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Ocak TRT1 yayın akışı ve merak edilen soruların yanıtları…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümünde Alparslan Vaspurakan’a doğru yola çıkmış ve karargâhı ele geçirmişti. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merakla beklenirken, yeni yıl arası nedeniyle 9. bölüm geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Ancak yeni bölümü bekleyen izleyicilere kötü haber geldi, yapılan açıklamaya göre, bu hafta da Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü bugün de ekranlarda olmayacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre eğer bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa Alparslan Büyük Selçuklu’nun 9. yeni bölümü 17 Ocak Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

10 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Gülümse Hayata

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

23:25 112 Acil Çağrı

00:40 Yerli Sinema Soluk

02:25 Şehrime Hoş Geldiniz

02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu



