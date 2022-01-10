Magazin Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak TRT1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak TRT1 yayın akışı

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Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman? 10 Ocak TRT1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi birçok yapım gibi yeni yılın ilk haftasında yayınlanmamıştı. Barış Arduç, Fahriye Evcen ve birçok başarılı oyuncuyu kadrosunda toplayan dizi her hafta pazartesi günleri TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. 9. bölümü merakla bekleyen dizinin hayranları ise 10 Ocak Pazartesi gününde, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor…

10 Ocak 2022, Pazartesi 16:05 Son Güncelleme:
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Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Alparslan’ın kutlu yolculuğunun anlatıldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. Dizilerin yeni yıl arası verdiği bir dönemde setlerde görülen vakalar da pek çok dizinin ara süresini uzatmasına neden oluyor. Peki bugün Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Ocak TRT1 yayın akışı ve merak edilen soruların yanıtları…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu’nun son bölümünde Alparslan Vaspurakan’a doğru yola çıkmış ve karargâhı ele geçirmişti. Dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merakla beklenirken, yeni yıl arası nedeniyle 9. bölüm geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Ancak yeni bölümü bekleyen izleyicilere kötü haber geldi, yapılan açıklamaya göre, bu hafta da Alparslan Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü bugün de ekranlarda olmayacak.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yapılan açıklamaya göre eğer bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa Alparslan Büyük Selçuklu’nun 9. yeni bölümü 17 Ocak Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında seyirciyle buluşacak.

10 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:10 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 23:25 112 Acil Çağrı
  • 00:40 Yerli Sinema Soluk
  • 02:25 Şehrime Hoş Geldiniz
  • 02:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
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