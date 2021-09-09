Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna bomba transfer

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi, yeni sezonda "Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu ediniyor.

Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer aldığı TRT'nin Akli Film imzalı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, geçtiğimiz hafta sete çıktı.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu ve ekim ayında yayında olması planlanan dizinin kadrosuna bomba bir isim daha katıldı.

TOPRAK SERGEN KADROYA DAHİL OLDU

Usta oyuncu Toprak Sergen, uzun bir aradan sonra Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor. Başarılı oyuncu dizide Bizans komutanı Kekavmenos'a hayat verecek.

Kadroya yeni katılan bir diğer isim ise Rabia Soytürk oldu. Soytürk, büyük bir merakla beklenen dizide Karaca karakterini canlandıracak.



