Barış Arduç, Mehmet Özgür ve Barış Bağcı gibi başarılı oyuncuları kadrosunda bir araya egtiren Alparslan: Büyük Selçuklu dizisine Fahriye Evcen, Akça Hatun karakteri ile dahil oldu. TRT1 ekranlarında fırtınalar estiren dizi, 35. Bölümü ile seyircinin karşısında çıkarken, Akça Hatun tarihteki yeri de merak edilmeye başlandı…

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU’DAKİ AKÇA HATUN KİMDİR?

Alparslan Büyük Selçuklu’daki Akça Hatun karakterini Fahriye Evcen canlandırıyor.

4 Haziran 1986 tarihinde Almanya’da dünyaya gelen Fahriye Evcen, baba tarafından Kavala göçmeni anne tarafından Çerkestir. Evcen, aslen Samsun'un Bafra ilçesi, Sarıçevre köyündendir.

Fahriye Evcen, Türkiye'de tatildeyken, Oya Aydoğan'ın programında seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı.

Dizi teklifleri almaya başlayan güzel oyuncu, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde okurken okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve ilk olarak Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Dizide büyük bir hayran kitlesine ulaşan Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı.

Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamasının ardından da Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu.

Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterini canlandıran başarılı oyuncu, Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye döndü.

TARİHTE AKÇA HATUN KİMDİR?

Aka Hatun adıyla da bilinen Akça Hatun Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Sultan Alparslan Akça Hatun’dan sonra bir evlilik daha yapmış ve Sultan'ın bu iki evlilikten toplamda 12 çocuğu dünyaya gelmiştir. Sultan Alparslan’ın çocuklarının isimleri ise şu şekildedir;