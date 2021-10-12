Magazin Alparslan Özmol öldü mü?

Alparslan Özmol öldü mü?

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Alparslan Özmol öldü mü?

‘Çocuklar Duymasın’ isimli dizide ‘Çaycı Hüseyin’ karakteriyle milyonlarca kitleye ulaşan Alparslan Özmol’un sık sık öldüğü iddia ediliyor. Alparslan Özmol, çıkan haberlere isyan etti ve “Adamı hasta etmeyin” dedi.

12 Ekim 2021, Salı 17:16 Son Güncelleme:
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'Öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak yaptırmadığını ifade eden Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz bir karar verin." "Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim" dedi. 'Öldü' paylaşımlarında güzel esprilerin de yapıldığını belirten Özmol, "Mizah kültürümüz tavan yapmış durumda. Bazıları beni görünce 'Sen ölmedin mi?', 'Sen öldün' diye yanıma geliyorlar. Sosyal medya, ufak bir kelimeden bile hemen yola çıkıp, mizah üretiyor."

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