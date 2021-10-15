Magazin Alparslan Özmol'u kahreden gün

Alparslan Özmol'u kahreden gün

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Alparslan Özmol'u kahreden gün

Çocuklar Duymasın isimli dizide 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik’te yaşayan ve dün yaşamını yitiren babası Coşkun Özmol, bugün toprağa verildi.

15 Ekim 2021, Cuma 16:13 Son Güncelleme:
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'Çaycı Hüseyin' karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenede tedavi gören babası Coşkun Özmol, dün sabah yaşamını yitirdi.


Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Coşkun Özmol'un cenazesi bugün, Bursa'nın Gemlik ilçesi Asım Koçcabıyık Camii'nde, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Gemlik İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Alpaslan Özmol, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

(DHA)


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