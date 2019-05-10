Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu’na 12 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi alıyor.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu’na 3 profesör, 7 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 4 ders verecek öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 25 Mayıs’ta sona erecek.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI İÇİN SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi: Resmî Gazete'de Yayımlandığı Tarih:10.05.2019

Başvuru Tipi: Şahsen\Posta

Son Başvuru Tarihi: Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.atu.edu.tr

Ön Değerlendirme Tarihi: 10.06.2019

Sınav Giriş Tarihi: 12.06.2019

Sonuç Açıklama Tarihi: 14.06.2019

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili kadrolara başvuracak adayların,

- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.

- Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)

- Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.

Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.