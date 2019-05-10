Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi ve öğretim görevlisi alıyor!
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 12 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 25 Mayıs’ta sona erecek. İşte ilanın detayları…
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu’na 12 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi alıyor.
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu’na 3 profesör, 7 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 4 ders verecek öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 25 Mayıs’ta sona erecek.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI İÇİN SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi: Resmî Gazete'de Yayımlandığı Tarih:10.05.2019
Başvuru Tipi: Şahsen\Posta
Son Başvuru Tarihi: Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: http://www.atu.edu.tr
Ön Değerlendirme Tarihi: 10.06.2019
Sınav Giriş Tarihi: 12.06.2019
Sonuç Açıklama Tarihi: 14.06.2019
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANININ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
İlgili kadrolara başvuracak adayların,
- Devlet hizmetine girmede aranılan genel şartları taşımaları gerekmektedir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların onaylı denklik belgesi sunulmalıdır.
- Erkek adayların askerlik durum belgelerini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)
- Adli Sicil belgesini sunmaları gerekmektedir. (E-Devlet’ten alınabilir.)
- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.
Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.