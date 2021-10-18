Alpaslan Öztürk'ten Fatih Terim itirafı: Söz vermiştim
Galatasaray'da Marcao'nun yokluğunda savunmada Nelsson'un partneri Alpaslan Öztürk olmuştu. Luyindama'dan formayı kapan Alpaslan, Konyaspor maçında da sahadaydı. Maçın ardından konuşan oyuncu, Fatih Terim'e teşekkür etti.
18 Ekim 2021, Pazartesi 12:00 Son Güncelleme:
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Alpaslan Öztürk, maç öncesinde Fatih Terim'e söz verdiğini belirterek şunları söyledi:
"Dünyanın öbür ucuna gidiyorlar"
Bizim yaklaşık 10-11 tane milli takıma giden oyuncumuz var. Bunların içinde kalecimiz dünyanın diğer ucuna gidiyor, sağ bekimiz diğer ucuna gidiyor. Farklı farklı ülkelere giden arkadaşlarımız var. Büyük takımlar böyle takımları da kazanmasını bilmeli.
"Söz vermiştim"
Bu maçı kazandığımız için mutluyuz. Fatih hocama teşekkür ediyorum, son maçı kötü oynamama rağmen bana güvendiğini söyledi. Ben de yüzünü kara çıkarmayacağımın sözünü verdim, umarım sözümü tutmuşumdur. Onun güveni bize ekstra güç veriyor
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