Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı Öztürk, 2013 yılından bir fotoğraf paylaşarak 'Yıl 2021. Bir de yana kaydırın yıl 2013… 8yıl önce bugü n dedim ki "Birgün burada oynayacaksın". Allah nasip etti, yine haklı çıktım' notunu düştü.

Alpaslan Öztürk, sezon sonu Göztepe ile yollarını ayırmış ve bedelsiz olarak Galatasaray'a imza atmıştı. Aytaç Kara ile beraber Galatasaray'ın yeni sezondaki ilk transferlerinden olan Alpaslan, Fatih Terim'le çalışmayı çok istediğini açıklamıştı.



