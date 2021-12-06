Türkiye Alpay öğretmenden acı haber geldi

Alpay öğretmenden acı haber geldi

Türkiye

Alpay öğretmenden acı haber geldi

Burdur'un Bucak ilçesinde, fen bilgisi öğretmeni Alpay Kepez sabah okula gitmek için evden çıktı. Bahçesinde fenalaşıp yere düşen Kepez, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

06 Aralık 2021, Pazartesi 16:41 Son Güncelleme:
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Burdur'un Bucak ilçesinde evinin bahçesinde kalp krizi geçiren öğretmen Alpay Kepez (34), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çamlık Hacıbağ Ortaokulu'nda fen bilgisi öğretmeni Alpay Kepez, sabah okula gitmek için evden çıktı. Bahçesinde fenalaşıp yere düşen Kepez'i yoldan geçenler fark edip, apartman sakinlerine Haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kepez'i Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Kalp Krizi geçirdiği belirlenen Kepez, doktorlarının tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 10 yıldır öğretmenlik yapan, 2 yaşındaki ikizlerin babası Kepez'in ölümü, Bucak'taki öğrencileri, meslektaşları ve Antalya'nın Aksu ilçesindeki yakınlarını üzdü. Alpay Kepez'in cenazesi, yarın Aksu ilçesi Mandıralar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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