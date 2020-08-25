Alper Çetinkaya: Türkiye’nin sağlık sistemine olan güven arttı

Sanat ve cemiyet hayatının güzellik koçu olarak tanınan Aylin Çetinkaya “estetik ve güzellik alanında Türkiye’de yakaladığımız güveni ve kaliteyi yurt dışına da taşımak istiyoruz” dedi. Alper Çetinkaya ise, bu sektördeki yatırımlarını uluslararası sağlık turizmi ile daha da arttıracaklarını belirtti.

Türkiye’nin pek çok gelişmiş ülkeyle kıyaslandığında Covid-19 sürecini iyi yönettiğini ve uluslararası arenada Türkiye’nin sağlık sistemine olan güvenin daha da arttığını belirten Alper Çetinkaya, var olan şehir hastaneleri ve özel sektör projelerinin Türkiye'nin önümüzdeki dönemde sağlık turizmi alanında çok daha başarılı olacağına yönelik işaretler olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye sağlık turizminin yeni merkezi olacak"

Çetinkaya "sağlık altyapısı yenilenen Türkiye, önümüzdeki dönemde Avrupalı ve Ortadoğulu turistler için sağlık turizminin yeni merkezi olacaktır" dedi. Ülkemizin sağlık turizminde 2023 hedefinin; 1,5 milyon sağlık turisti ve 10 milyar dolar sağlık turizmi geliri olduğunu belirten Alper Çetinkaya, gelişmiş sağlık altyapısı, yetişmiş personel ve devletimizin de desteği ile bu hedefe kolaylıkla ulaşılabileceği belirtti.

2019 yılında kişi başı sağlık turizmi harcamasının 1200 doların üzerinde gerçekleştiğini belirten Çetinkaya, sağlık turizmi gelirinin diğer turizm harcamalarının yaklaşık iki katı olduğuna dikkat çekti.

Öncelikli olarak İngiltere, Hollanda, Almanya ve Rusya’da yatırımlara başladıklarını belirten Alper Çetinkaya “Sağlık turizmi ülkemize döviz getiren önemli ihracat kalemleri arasında, bu alanda daha hızlı atılımlar yapmamız ve globalde Türkiye’nin pazar payını arttırmamız gerekiyor” dedi.

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