Alper Küçüker: Zordaki bir esnafa ikramiye kazandırdık

Oyun terminalimizi şubat ayında aldık. Pandemi sürecinde işler emekleme dönemindeyken Nisan ayında ilk büyük ikramiyeyi vermek bize de moral oldu.

Biz bu yılın başında bayilik için Sisal Şans’a başvurduk. Şubat ayından beri de terminalimizi alarak Milli Piyango Şans Oyunları bayisi olduk. Burada pandemi sürecinin zor günlerinde 6-7 aydır bayilik yapıyoruz. Açıldıktan kısa süre sonra da Nisan Ayı’nın 15’inde ilk büyük ikramiyemizi Kazı Kazan’dan verdik. Süper 7 adlı Kazı Kazan oyunundan 200 bin TL kazandırdık. Müşteri heyecandan kartını nasıl kazıdığını bile hatırlamıyordu. Maddi durumu iyi olmayan bir pazarcı esnafımızdı. Salgın döneminde pazarlar da düzenli olarak kurulamadığı için çok sıkıntı çektiği borçlu ve umutsuz olduğu bir dönemde şans yüzüne gülmüş oldu. Bizim de bayi olarak ilk büyük ikramiyemiz olmuş oldu. Kendisi de çok mutlu oldu, pandemi döneminde güvenli seyahat için buradan bir taksi ile maskesini takarak İstanbul’a gidip bankadan çekini tahsil ederek Aydın Efeler’e döndü.

BU İŞ BALIK GİBİ KISMET İŞİ

Bayi olarak enteresan olaylarla karşılaşıyoruz. Bir talihlimiz de son kalan demir paralarıyla denkleştirerek aldığı Kazı Kazan Kartı ile iyi bir ikramiye kazandı. İhtiyacı olan birisiydi. Bayi olarak müşterimize ikramiye kazandırmak bizi hep mutlu eder. Büyüklük de çok önemli değil terminale attığımızda müşterinin kazanması önemlidir. Ben bunu balıkçılığa benzetirim. Denize oltayı attığında gelen balık ufak da olsa senin bereketindir. İlk olta ile balığı çekmen önemlidir ki işin rast gitsin. Ufakla mutlu olmayı da bilmek lazım ki büyük ikramiyelerin yolu açılsın.

BEN DE KENDİ ŞANSIMI YARATIRIM

Bazen ben kendim de şans oyunu oynarım. Genelde müşterinin son anda vazgeçtiği kuponlar ya da bıraktığı kartları kendi talihim olarak görürüm. Mesela 3 kart çıkarırım, ikisini müşteri alır elimde bir kart kalır. Kalan o kartın benim şansım, kısmetim olduğunu düşünür o kartı kendim içim kazırım. Şansımı görmek için de oynarım ama bütçemi sarsacak bir düzeyde olmaz bu. Aylık olarak sayısal oyunlar ve Kazı Kazan kartları için benim de kendi şansımı denediğim makul bir bütçem var.

AYNI SAYILARA BİR GÜN ÇIKABİLİR

Genelde araba plaka plakaları ve doğum tarihlerine göre uğur yapanlar var. Evlilik tarihi, çocukların doğum gününü şansı yapan müşterilerimiz var. Birkaç yıldır aynı sayıları oynuyorum diyen oyunseverler var. Bu da aslında istikrar ile günün birinde insanı zengin edebilir.

KISMETİMİZ GELDİ DİYE DÜŞÜNÜYORUZ

Kazı Kazan’da Ortaklar’a Germencik’e Efeler’e arka arkaya ikramiyeler çıkmaya başlayınca bizim işler çok açıldı. Aydın’da şansın olduğunu gördü insanlar. Bir iki ayda çok sayıda oyunsever Kazı Kazan’dan ikramiye kazandı. Yakın çevresindekilere 1.000 TL filan çıkanlar da Germencik ve Ortaklar’daki bu büyük kazançları duyunca ister istemez bize de ilgi arttı. Bizim de yeni bir bayi olarak 200 Bin TL büyük ikramiye kazandırmamız pozitif etki yaptı, işler umduğumuzdan daha iyi gidiyor.