Futbol Alper Potuk 3 yıl sonra gol attı

Alper Potuk 3 yıl sonra gol attı

Futbol

Alper Potuk 3 yıl sonra gol attı

Ankaragücü deplasmanda Karagümrük'ü yenerek 3 puanın sahibi oldu. Geçen hafta da Galatasaray'ı yenen Ankaragücü, küme düşme potasından uzaklaşmak istiyor. Maçın tek golü ise Alper Potuk'tan geldi.

07 Mart 2021, Pazar 16:32 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ankaragücü, maçı 1-0 kazanarak kritik 3 puanın sahibi oldu.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren gol, 54. dakikada Alper Potuk'tan geldi. Alper Potuk, böylece 3 yıl sonra golle tanışmış oldu. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de son golünü Fenerbahçe formasıyla 3 Şubat 2018'de Gençlerbirliği'ne karşı atmıştı.

Üst üste 2. galibiyetini alan Ankaragücü puanını 26'ya çıkartırken Fatih Karagümrük 41 puanda kaldı.

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