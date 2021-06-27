‘Aşkın Tarifi’, son dönemin en dikkat çeken işlerinden biri. Seyirci, sizce bu hikayede neyi sevdi?

İzleyicinin, daha doğrusu hepimizin hayatındaki olmazsa olmaz duygular var bu hikayenin içinde. Gerçeklik, özlemini duyduğumuz sıcak duygular… Aşk, yemek ve samimiyet bir arada. İnsan başka ne ister ki!

Senaryoyu okuduğunuzda sizi tavlayan ne olmuştu?

Hayat verdiğim Taylan karakteri, bir insanın tersini düzünü çok iyi anlatan bir karakter. “Hiçbir şey ya da hiç kimse göründüğü gibi değildir!” düşüncesinin hayat bulmuş hali. Önyargılar, bize her zaman ters köşe yaptıran duygulardır. Taylan da bunun çok güzel bir örneği.

HEPİMİZ, SEVDİKLERİMİZDEN ALDIĞIMIZ YARALARI BAŞKA BİR YERDE KAPATMAYA ÇALIŞIRIZ

Taylan’ın, namıdiğer ‘Doktor Aşk’ın en ilgi çekici yanı ne sizce?

Taylan sürprizi bol bir adam. Biraz gıcık yanları da var, o ayrı. (Gülüyor) Yaşamında edindiği acı deneyimlerini, yaralarını başkalarını tamir ederek ve her şeyi kusursuz yaparak kapatmaya çalışıyor. Hepimiz biraz öyle değil miyiz? Hepimiz sevdiğimiz insanlardan aldığımız darbeleri başka bir yerlerde iyileştirmeye çalışmaz mıyız mesela? Taylan da böyle biri.

Aynı zamanda ülkenin en ünlü yaşam koçlarından biri. Gerçek hayatta yaşam koçları için ne düşündüğünüzü merak ediyorum…

Ben bir şeyi deneyimlemeden hakkında yorum yapmayı bıraktım.

Bugün kadar hiç yaşam koçum olmadı ama bu, ileride olmayacağı anlamına gelmez. Önyargıların hayatı karmaşık hale getirdiğine inanıyorum. Bir de büyük konuşmamaya çalışıyorum.

Hayatımda dört elle sarıldığım çok şeyden, “İmdat!’ diyerek kaçtığım anlar oldu. Bu yüzden büyük konuşmam artık.

KARŞIMDAKİ, DOĞRU ZAMANDA DOĞRU HAMLEYİ YAPARSA ONA TESLİM OLABİLİRİM

Taylan, narsist, hırslı, ve çok derin duyguları olmayan biri gibi görünüyor…

Belki de öyle görünmeye çalışarak korkularını gizlemeye çalışıyor, kim bilir? Bunu ilerleyen bölümlerde göreceğiz.

Böyle birinin sizi gerçek hayatta manipüle etme ihtimali nedir?

Manipüle eden kişiye ve manipüle edilmeye çalışıldığım konuya bağlı.

Herkesin bir zayıf tarafı, zaafı vardır.

Bilemiyorum… Ama karşımdaki doğru zamanda, doğru hamleyi yaparsa, ona teslim olabilirim…

PARA, DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYLERİNDEN BİRİ, ZENGİN OLMAYI SEVİYORUM

Sırayla tüm olumsuz özelliklerini saydım ama Taylan’la ilgili olumsuz bir şey söyletemiyorum size. Gözünü para hırsı bürümesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Para konuşurken gülüyorum…

“Niye gülüyorsun?” diyorlar, şaşırıyorum…

O zaman ben de sorayım. Niye gülüyorsunuz?

Dünyanın en güzel şeylerinden biri para. Zengin olmayı da zengin olunca yapacaklarımı da daha şimdiden çok seviyorum… Para araç, hareket etmek amaç.

HER ZAMAN KAZANAN BENİM, TERK ETSEM DE TERK EDİLSEM DE BEN KAZANIRIM

Genelde seçimlerinizi kazanmak üzerine mi mutlu olmak üzerine mi yapıyorsunuz?

Her zaman kazanan benim. Terk etsem de terk edilsem de ben kazanırım! Edindiğim tecrübelere yara ya da kayıp olarak bakmıyorum.

Önceden “Of!” diyordum, şimdi başıma ne gelirse gelsin “Ohh!” diyorum. Vardır bunda da bir hayır. (Gülüyor)

Mutluluktan anladığınız ne?

Beni, ben mutlu ederim ancak… Mutluluğumu,e olaylara ya da kişilere bağlayacak yaşı geçtim.

Dışarıdan biraz ‘kapalı kutu’ gibi görünüyorsunuz…

Kim açık kutu ki! (Gülüyor) İnsan, kendinde bile her geçen gün yeni bir şeyler keşfediyor… Ayrıca biraz gizem fena değildir sanki.

DÜRÜST OLDUĞUM HER AN ÖZGÜRÜM

“Sevmediğim şeyi yapmam” demişsiniz. Bazıları bunu lüks hatta ‘tuzu kuruluk’ olarak algılıyor. Tuzunuz kuru mu?

Ben, buna şöyle bakıyorum. “Hayır” da “Evet” kadar kıymetli bir yanıttır. Sevmediğim şeyi yapmam, sevmediğim insanı sever gibi görünemem. Hayata, hayatıma ve hayatını yaşayan herkes saygı duyduğum için bu konuda çok netim.

Kendinizi en özgür hissettiğiniz alan neresi?

Dürüst olduğum her an özgürüm…

Özgürlük, sorumluluk bilinciyle yaşama sanatıysa eğer, ben hep özgürüm.

Sizce aşk özgürlük mü yoksa daha çok tutsaklık mı?

O aşkı kiminle, nerede, nasıl yaşadığına bağlı bence. İki duygu da aşka dahil.

Hayattaki en büyük tutkunuz ne?

Hayatın kendisi.

“Olmasa da olur” dediğiniz bir şey?

Su bardağı çünkü pet şişeden içerim genelde.

“Asla yapmam” dediğiniz bir şey?

Aslında hiçbir şey demek istiyorum buna ama şimdi aklıma geldi. Galiba kapri pantolon giymem asla.

“Henüz yapamadım ama mutlaka yapmak istiyorum” dediğiniz bir şey?

Ooo! Bunu saymakla bitiremem sanırım. Çok şey var yapmak istediğim…