Alperen Duymaz Kübra Kelkit ile gizlice evlendi

Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizilerindeki performansıyla adını duyuran Alperen Duymaz, öğretmen sevgilisi Kübra Kelkit’le sürpriz bir kararla nikâh masasına oturdu.

Haziran ayında düğün yapacak olan çiftin evliliğini şimdilik ailesi ve yakın dostları biliyor. Çift, Ankara’da öğretmenlik yapan Kübra Kelkit’in İstanbul’a tayin hakkı nedeniyle erken nikâh masasına oturdu.

Alperen Duymaz geçen ay ilk kez birlikte fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.





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