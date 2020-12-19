Alperen isminin anlamı nedir? Alperen ne demek?

Alperen isminin anlamı genç anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Son dönemlerde çok fazla duyulan isimlerden biri haline gelen Alperen isminin anlamı anne ve babalar tarafından merak edilmeye başladı. Mavi renge yakın olan ve kökeni Farsçadan gelen Alperen isminin anlamını araştırdık. ''Alperen isminin anlamı nedir?'' ‘’Alperen isminin Özellikleri nelerdir? ’sorularına isim analizimiz…

Alperen isminin anlamı nedir?

Alperen isminin anlamı, beş farklı şekilde tanımlanmıştır.

1. Yiğit Ve Ermiş Kişi

2.Gelecek Kuşaklara Baba, Ata Olasın

3. Derviş, savaşçı, mücahdi

4. TDK Yiğit, cesur, yürekli kimse.

5. Yiğit, bahadır

Cinsiyeti: Erkek

Alperen isminin Kökeni: Farsça/Arapça

Alperen isminin özellikleri

Çevresi geniş değildir dostları az ve özdür. İlişkileri için ise sevdi mi tam severler bağlandı mı tam bağlanırlar. Onları heyecanlandıran bir olay olduğunda gözleri başka bir şey görmez. Fazla heyecanlıdırlar. Geniş bir yüreğe sahip ve duygusaldırlar.





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