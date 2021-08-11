Basketbol Alperen Şengün bir maçta yapılabilecek her şeyi yaptı

Alperen Şengün bir maçta yapılabilecek her şeyi yaptı

Basketbol

Alperen Şengün bir maçta yapılabilecek her şeyi yaptı

Houston Rockets tarafından draft edilen 19 yaşındaki Alperen Şengün NBA'i sevdi. NG Basketbol Süper Ligi 2020/2021 sezonunun En Değerli Oyuncusu olan Alperen, Detroit Pistons ile oynanan Yaz Ligi maçında dün gece muhteşem bir maç çıkardı: 25 dakikada 21 sayı, 8 ribaund, 4 blok.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 09:17 Son Güncelleme:
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Alperen Şengün dün gece Detroit Pistons'a karşı Yaz Ligi'nde harika bir maç çıkardı. Rockets'ın 111-91 kazandığı maçta 25 dakika süre alan 19 yaşındaki Alperen, 21 sayı, 8 ribaund, 4 blok, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.

Alperen, komple bir oyuncu olduğu göstermek için alley-oop, uzak mesafe üçlüğü, çalım ve penetre, orta mesafeli şut ve smaç gibi birçok farklı stilde sayı buldu.

Alperen'in attığı sayılarda bench'teki takım arkadaşlarının tepkileri de görülmeye değerdi.

Houston Rockets, Twitter hesabından Alperen'in dün geceki performansını özetleyen bir video yayınladı.




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