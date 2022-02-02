Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 18-20 Şubat tarihlerinde Cleveland'da düzenlenecek NBA All-Star'da Rising Stars (Yükselen Yıldızlar) etkinliğinde sahaya çıkacak.

Alperen Şengün, Rockets formasıyla bu sezon ortalama 18 dakika sahada kaldı ve 8.6 sayı, 2.4 asist ve 4.5 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Asistan koçlar tarafından ligde forma giyen 12 çaylak, 12 ikinci yıl oyuncusu ve G League'den 4 oyuncu seçildi. Toplam 28 oyuncu, draft ile 7'şerli takıma ayrılacak ve iki yarı final ve bir final şeklinde üç maç oynanacak. Yarı finallerde 50'ye ulaşan takım kazanacak, finalde ise 25'i bulan takım şampiyon olacak. Toplam skorun 75 olması, NBA'in 75. yılını hatırlatmak amaçlı düzenlendi.

Rising Stars maçında 4 takımın koçluklarını efsane isimler Rick Barry, Gary Payton, Isıah Thomes ve James Worthy yapacak.

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