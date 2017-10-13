Dünya markalarını Türk tüketicisi ile buluşturan Gratis, saflığı ile ünlü İsviçre markası Swiss Image’ı Türkiye’de satışa sundu. İsviçre bitki özleri ile birlikte Alp Dağları’nın antioksidan özelliğe sahip buzul sularından gelen zengin minerallerle cildi nemlendiren Swiss Image cilt bakım ürünleri arasında matlaştırıcı yüz yıkama jeli, günlük peeling, nemlendirici maske, nemlendirici gündüz kremi, yenileyici gece kremi ve göz makyaj temizleyicisi yer alıyor.Swiss Image ürünleri, içerdiği cildin nem dengesini sağlamakta önemli bir rol oynayan doğal bitki özleri ve ciltte oluşan serbest radikalleri engelleyen ve yaşlanmanın önüne geçmede etkili olan Alp Yıldızı içeriği ile diğer ürünlerden ayrışıyor. Alpler’den gelen buzul su minerallerinin kolay emilim sağlaması ile hafif bir kullanım sunan Swiss Image ürünleri, kompleks botanik özleri içeren cilt bakım ürünleri ile de dikkat çekiyor. Swiss Image ürünleri paraben, sls ve sles phthalates içermiyor.Yalnızca Gratis mağazalarında satışta olan, Alpler’in bozulmamış doğallığı ve saflığından faydalanan ve tüm cilt tipleri için uygun olan Swiss Image ürünleri şöyle;Alpler’den gelen buzul su mineralleri ve doğal bitki özü içeriği ile cildi derinlemesine temizler. Tüm cilt tipleri için uygun olan yüz yıkama jeli, uzun ömürlü mat ve saf bir görünüm sağlar.Fiyat: 21,90 TLTüm cilt tipleri için uygun olan Swiss Image günlük peeling, siyah noktaları ve cilt üzerindeki ölü deriyi cildi tahriş etmeden ortadan kaldırır, taze ve genç bir görünüm kazandırır.Fiyat: 21,90 TLZenginleştirilmiş doğal bitki özleri ve Alp buzul sularının doğal mineralleri ile cildi besleyerek, cilde ışıltılı bir görünüm kazandırır. Tüm cilt tipleri için uygundur ve kullanım esnasında hidrasyon sağlayarak cildi yumuşatır.Fiyat: 20,90 TLAlpler’e özgü Alp Yıldızı çiçeği özleri ile cilt tarafından kolayca emilerek cildi beslerken uzun süreli nemlilik kazandırır.Fiyat: 24,90 TLYağlı olmayan bu gece kremi, cildin özellikle gece yenilenmek için gereksinimi olan nem ihtiyacını karşılayarak cildi besler ve dinç bir görünüm kazandırır. Tüm cilt tipleri için uygundur.Fiyat: 24,90 TLAlpler’den gelen buzul su içeriği ve özel formülü sayesinde göz makyajının hassas göz çevresini ve kirpikleri zedelemeden çıkarmaya olanak sağlar. Oftalmolojik olarak test edilmiştirFiyat: 20,90 TL