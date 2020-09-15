Koç Holding, topluluğun kuruluş yıllarından 2010 yılına dek şirkette çeşitli liderlik görevleri üstlenen Suna Kıraç’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Koç Holding yaptığı yazılı açıklama ile holdingin kurucusu Vehbi Koç’un kızı Suna Kıraç’ın hayatını kaybettiğini paylaşarak, başsağlığı mesajı yayımladı. 2000 yılından beri ALS (amyotrofik lateral skleroz) hastalığıyla mücadele eden Kıraç'ın ölümünün ardından ALS hastalığı ile ilgili meraklar da arttı. Peki ALS hastalığı nedir? ALS hastalığının belirtileri nelerdir?

Amyotrofik lateral skleroz (ALS), aynı zamanda motor nöron hastalığı olarak da anılan, merkezî sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalıktır.

Hastalık, merkezî sinir sisteminde, omurilik ve beyin sapı adı verilen bölgede motor sinir hücrelerinin (nöronların) kaybından ileri gelir. Bu hücrelerin kaybı kaslarda güçsüzlük ve erimeye (atrofi) yol açar. Ayrıca erken ya da geç hareketin birinci nöronu da hastalanır. Zihinsel fonksiyonlar ve bellek ise bozulmaz.

ALS hastalığı belirtileri

Kaslardaki zayıflık ellerde ya da bacaklarda, ağız-yutak bölgesinde ya da dilde başlayabilir ve sürekli ilerleyerek yayılır. Bu yayılma "bulber" alandaki kasları da tutabileceği için konuşma ve yutma güçlüğüne neden olabilir. İleri evrelerinde solunum yetersizliğine de yol açabilir. Genellikle erişkin yaşlarda (40-50) ve erkeklerde, kadınlara göre biraz daha sık görülür. Görülme sıklığı (prevalansı) 100.000 de 1-1,5 civarındadır. Daha genç ve daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir ve genellikle zayıf insanlarda görüldüğü dikkat çekmektedir.

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