Türkiye Alt kattaki oğlunun üzerine düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Alt kattaki oğlunun üzerine düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Türkiye

Alt kattaki oğlunun üzerine düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Malatya'da bir iş yerinin asma katına eşya taşırken katın çökmesi sonucu Ersin Kaya alt kattaki oğlunun üzerine düştü.

24 Haziran 2021, Perşembe 11:53 Son Güncelleme:
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Olay, pazartesi günü, Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Temizlik eşyaları satan Ersin Kaya, bazı malzemeleri asma kata taşımaya başladı. Bu sırada asma katın ahşap zemini, ağırlık nedeniyle çöktü. Ersin Kaya ise alt kattaki oğlu Mehmet Kaya'nın üzerine düştü. Baba ve oğlu, hafif yaralanırken, sağlık kontrolü için hastaneye gitti.

İş yerine döndükten sonra güvenlik kamerası kaydından oğlunun üzerine düştüğü anları izleyen Ersin Kaya, "Asma kata çıktım ve bir anda kendimi aşağıda buldum. Oğlumun üzerine düşünce ikimiz de şok geçirdik sonra hastaneye gittik, film çektirdik. Çok şükür, bir şeyimiz yoktur. Ufak tefek sıyrıklarla atlattık" dedi.

DHA

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