Altan Karındaş hayatını kaybetti
Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Altan Karındaş, bu sabah hayatını kaybetti.
06 Mart 2021, Cumartesi 09:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
10 yıldır Muğla’nın Marmaris Belediyesi Huzurevi’nde kalan ünlü sanatçı Altan Karındaş, bazı organlarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle 1 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçı bu sabah hayatını kaybetti.
Acı haberi ünlü tiyatrocu Nedim Saban sosyal medya hesabından duyurdu: Tiyatromuzun büyük ustası Altan Karındaş’ı biraz önce kaybettik. 'Ölüm oranı yüzde yüz olan tek hastalık yaşamdır' der Memet Baydur. Çok üzgünüm, hastaneye girmeden önce yolladığı ses kaydı yüreğimin en derin yerinde acıtmaya devam edecek.
İlgili Haberler
Altan Karındaş'ın annesi Geliboluludur. Ankara Kız Lisesi’nden sonra, İstanbul'a taşındılar. 1946 senesinde İstanbul Belediye Konservatuvarı'na klasik batı müziği bölümüne girdi. 3 yıl sonunda Tiyatro bölümüne geçip tiyatro eğitimi aldı.
Sanat yaşamına Bakırköy Tiyatrosunda amatör olarak, ilk rolü okul sonu piyesi olarak oynanan Venedik Taciri'ndeki Lanselot Gabo’yu oynayarak başladı.
9 YAŞINDA SANAT DÜNYASINA ADIMINI ATTI
Veteriner Yüzbaşı olan babası emekli olduktan sonra aslında bir köşk olan ilk Ankara Radyo evinde Müzisyen olarak işe başladı. Altan Karındaş'da o tarihlerde 9 yaşında olmasına rağmen babası ile oraya giderdi. o dönemin bir numaralı karagözcüsü Hayali Küçük Ali ile birlikte "Başlar mısın ? Başlayalım mı ? Karagözün evini taşlayalım mı ?" diyerek sanat dünyasına açılan ilk adımını atmıştır.
İLK OYNADIĞI OYUN
1951-52 sezonunda Muhsin Ertuğrul yönetmenliğinde Küçük Sahne'de, İlk oyunu "Kanlı Düğün" ile tiyatro hayatı profesyonel olarak başladı. Daha sonra “Arpa Ambarı”, “Örümcek”, “Karakolda” adlı oyunlarda oynadı.
Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Arena Tiyatrosunda Cenk Güner ile bir topluluk kurdu.
KENDİ ADINA TİYATRO KURDU
Şehir Tiyatroları'na geçtikten sonra "Bu Akşam Semerkant'ta Sokakta", "Figaronun Düğünü", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Şurdan Şuraya Gitmem" gibi birçok oyunda başrol oynadı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu.
1960-61 sezonunda Aksaray Küçük Opera Tiyatrosu'nda "Altan Karındaşve Arkadaşları" adı altında bir ekip oluşturmuş, yanına deneyimli tiyatrocu Agâh Hün'ü de almıştır.
ARANAN DUBLAJ SANATÇISI
Gençliğinde şarkıcılık da yapan Karındaş, çeşitli hayvan ve çocuk sesi taklitlerinde büyük başarı kazandı. Dublajda aranan sanatçı oldu. Sinema ve tiyatroda rol alan
Altan Karındaş, 70’in üzerinde oyunda oynadı.
İLK ÇÖPÇATAN
Altan Karındaş, doksanlarda bir TV kanalında yaptığı “Çöpçatan” adlı programla evlilik programlarının öncülüğünü yapmıştır. Altan Karındaş, Muğla’nın Marmaris ilçesinde huzur evinde yaşamaktadır.
ONUR ÖDÜLÜ
2016 yılı 53'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali açılış töreninde Altan Karındaş ile Toron Karacaoğlu’na onur ödülü verildi. Rahatsızlıkları nedeniyle törene gidemeyen Altan Karındaş ile Toron Karacaoğlu’na ödülünü Deniz Çakır ve fotoğraf sanatçısı Serdar Güzel takdim etti.
Oynadığı bazı tiyatro oyunları :
Kanlı Düğün
Arpa Ambarı
Örümcek
Karakolda
Gönül Avcısı
Bitmeyen Aşk
Kanlı Nigar
Çay ve Sempati
Kargalar Okulu
Küçük Kulübe
Döner Yataklar
Üç Karılı Koca
Hayat Tatlıdır
O Kadın
Üç Kafadarlar
Bir Küçük Aslancık Varmış
Sasafra Dallarında Esen Rüzgar
Bir Yaz Gecesi Rüyası
Şurdan Şuraya Gitmem
Bu Akşam Semerkant'ta Sokakta
Figaronun Düğünü