Altan Karındaş kimdir?

Altan Karındaş'ın annesi Geliboluludur. Ankara Kız Lisesi’nden sonra, İstanbul'a taşındılar. 1946 senesinde İstanbul Belediye Konservatuvarı'na klasik batı müziği bölümüne girdi. 3 yıl sonunda Tiyatro bölümüne geçip tiyatro eğitimi aldı.

Sanat yaşamına Bakırköy Tiyatrosunda amatör olarak, ilk rolü okul sonu piyesi olarak oynanan Venedik Taciri'ndeki Lanselot Gabo’yu oynayarak başladı.

9 YAŞINDA SANAT DÜNYASINA ADIMINI ATTI

Veteriner Yüzbaşı olan babası emekli olduktan sonra aslında bir köşk olan ilk Ankara Radyo evinde Müzisyen olarak işe başladı. Altan Karındaş'da o tarihlerde 9 yaşında olmasına rağmen babası ile oraya giderdi. o dönemin bir numaralı karagözcüsü Hayali Küçük Ali ile birlikte "Başlar mısın ? Başlayalım mı ? Karagözün evini taşlayalım mı ?" diyerek sanat dünyasına açılan ilk adımını atmıştır.

İLK OYNADIĞI OYUN

1951-52 sezonunda Muhsin Ertuğrul yönetmenliğinde Küçük Sahne'de, İlk oyunu "Kanlı Düğün" ile tiyatro hayatı profesyonel olarak başladı. Daha sonra “Arpa Ambarı”, “Örümcek”, “Karakolda” adlı oyunlarda oynadı.

Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Arena Tiyatrosunda Cenk Güner ile bir topluluk kurdu.

KENDİ ADINA TİYATRO KURDU

Şehir Tiyatroları'na geçtikten sonra "Bu Akşam Semerkant'ta Sokakta", "Figaronun Düğünü", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Şurdan Şuraya Gitmem" gibi birçok oyunda başrol oynadı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu.

1960-61 sezonunda Aksaray Küçük Opera Tiyatrosu'nda "Altan Karındaş ve Arkadaşları" adı altında bir ekip oluşturmuş, yanına deneyimli tiyatrocu Agâh Hün'ü de almıştır.

ARANAN DUBLAJ SANATÇISI

Gençliğinde şarkıcılık da yapan Karındaş, çeşitli hayvan ve çocuk sesi taklitlerinde

büyük başarı kazandı. Dublajda aranan sanatçı oldu. Sinema ve tiyatroda rol alan

Altan Karındaş, 70’in üzerinde oyunda oynadı.

İLK ÇÖPÇATAN

Altan Karındaş, doksanlarda bir TV kanalında yaptığı “Çöpçatan” adlı programla

evlilik programlarının öncülüğünü yapmıştır. Altan Karındaş, Muğla’nın Marmaris ilçesinde huzur evinde yaşamaktadır.

ONUR ÖDÜLÜ

2016 yılı 53'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali açılış töreninde Altan Karındaş ile Toron Karacaoğlu’na onur ödülü verildi. Rahatsızlıkları nedeniyle törene gidemeyen Altan Karındaş ile Toron Karacaoğlu’na ödülünü Deniz Çakır ve fotoğraf sanatçısı Serdar Güzel takdim etti.

Oynadığı bazı tiyatro oyunları :

Kanlı Düğün

Arpa Ambarı

Örümcek

Karakolda

Gönül Avcısı

Bitmeyen Aşk

Kanlı Nigar

Çay ve Sempati

Kargalar Okulu

Küçük Kulübe

Döner Yataklar

Üç Karılı Koca

Hayat Tatlıdır

O Kadın

Üç Kafadarlar

Bir Küçük Aslancık Varmış

Sasafra Dallarında Esen Rüzgar

Bir Yaz Gecesi Rüyası

Şurdan Şuraya Gitmem

Bu Akşam Semerkant'ta Sokakta

Figaronun Düğünü

Filmleri :

2010 - Gönül ferman dinlemiyor

2009 - Hicran Yarası

2006 - Sevda Çiçeği

2006 - Kızlar Yurdu

2005 - Misi

2004 - Melekler Adası

2003 - Ne de Olsa Çocuk

2003 - Hırçın Menekşe

2002 - Ah Yaşamak Var Ya!

2001 - Karanlıkta Koşanlar

1997 - Baba Evi

1987 - Rumuz Goncagül

1979 - Paranın Kiri

1975 - Canavar Cafer

1975 - Vur Tatlım

1971 - Vefasız

1971 - Yaban Ali

1969 - Ölüm Şart Oldu

1966 - Hayat Kasırgaları

1965 - Hıçkırık

1959 - Ölürüm de Ayrılmam

1958 - Dertli Irmak

1957 - Kahpenin Aşkı

1957 - Anası Gibi

1956 - Günah Yolcuları

1956 - Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi

1956 - Kalbimin Şarkısı

1955 - Yol Palas Cinayeti

1954 - Vahşi Bir Kız Sevdim

1953 - Halıcı Kız

1953 - Kara Davut

1952 - Yavuz Sultan Selim Ağlıyor



