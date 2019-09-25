Altan Karındaş kimdir?
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Altan Karındaş'ın gerçek adı; Altan Hanoğlu'dur. 5 Nisan 1928 tarihinde Adanalı askeri veteriner Yüzbaşı ve aynı zamanda müzisyen olan Mahmut Karındaş’ın kızı olarak Balıkesir'de dünyaya gelmiştir
Altan Karındaş'ın annesi Geliboluludur. Ankara Kız Lisesi’nden sonra, İstanbul'a taşındılar. 1946 senesinde İstanbul Belediye Konservatuvarı'na klasik batı müziği bölümüne girdi. 3 yıl sonunda Tiyatro bölümüne geçip tiyatro eğitimi aldı.
Sanat yaşamına Bakırköy Tiyatrosunda amatör olarak, ilk rolü okul sonu piyesi olarak oynanan Venedik Taciri'ndeki Lanselot Gabo’yu oynayarak başladı.
9 YAŞINDA SANAT DÜNYASINA ADIMINI ATTI
Veteriner Yüzbaşı olan babası emekli olduktan sonra aslında bir köşk olan ilk Ankara Radyo evinde Müzisyen olarak işe başladı. Altan Karındaş'da o tarihlerde 9 yaşında olmasına rağmen babası ile oraya giderdi. o dönemin bir numaralı karagözcüsü Hayali Küçük Ali ile birlikte "Başlar mısın ? Başlayalım mı ? Karagözün evini taşlayalım mı ?" diyerek sanat dünyasına açılan ilk adımını atmıştır.
İLK OYNADIĞI OYUN
1951-52 sezonunda Muhsin Ertuğrul yönetmenliğinde Küçük Sahne'de, İlk oyunu "Kanlı Düğün" ile tiyatro hayatı profesyonel olarak başladı. Daha sonra “Arpa Ambarı”, “Örümcek”, “Karakolda” adlı oyunlarda oynadı.
Şehir Tiyatroları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Saim Alpago Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Arena Tiyatrosunda Cenk Güner ile bir topluluk kurdu.
KENDİ ADINA TİYATRO KURDU
Şehir Tiyatroları'na geçtikten sonra "Bu Akşam Semerkant'ta Sokakta", "Figaronun Düğünü", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Şurdan Şuraya Gitmem" gibi birçok oyunda başrol oynadı. Bir dönem kendi adına da tiyatro kurdu.
1960-61 sezonunda Aksaray Küçük Opera Tiyatrosu'nda "Altan Karındaş ve Arkadaşları" adı altında bir ekip oluşturmuş, yanına deneyimli tiyatrocu Agâh Hün'ü de almıştır.
ARANAN DUBLAJ SANATÇISI
Gençliğinde şarkıcılık da yapan Karındaş, çeşitli hayvan ve çocuk sesi taklitlerinde
büyük başarı kazandı. Dublajda aranan sanatçı oldu. Sinema ve tiyatroda rol alan
Altan Karındaş, 70’in üzerinde oyunda oynadı.
İLK ÇÖPÇATAN
Altan Karındaş, doksanlarda bir TV kanalında yaptığı “Çöpçatan” adlı programla
evlilik programlarının öncülüğünü yapmıştır. Altan Karındaş, Muğla’nın Marmaris ilçesinde huzur evinde yaşamaktadır.
ONUR ÖDÜLÜ
2016 yılı 53'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali açılış töreninde Altan Karındaş ile Toron Karacaoğlu’na onur ödülü verildi. Rahatsızlıkları nedeniyle törene gidemeyen Altan Karındaş ile Toron Karacaoğlu’na ödülünü Deniz Çakır ve fotoğraf sanatçısı Serdar Güzel takdim etti.
Oynadığı bazı tiyatro oyunları :
Kanlı Düğün
Arpa Ambarı
Örümcek
Karakolda
Gönül Avcısı
Bitmeyen Aşk
Kanlı Nigar
Çay ve Sempati
Kargalar Okulu
Küçük Kulübe
Döner Yataklar
Üç Karılı Koca
Hayat Tatlıdır
O Kadın
Üç Kafadarlar
Bir Küçük Aslancık Varmış
Sasafra Dallarında Esen Rüzgar
Bir Yaz Gecesi Rüyası
Şurdan Şuraya Gitmem
Bu Akşam Semerkant'ta Sokakta
Figaronun Düğünü
Filmleri :
2010 - Gönül ferman dinlemiyor
2009 - Hicran Yarası
2006 - Sevda Çiçeği
2006 - Kızlar Yurdu
2005 - Misi
2004 - Melekler Adası
2003 - Ne de Olsa Çocuk
2003 - Hırçın Menekşe
2002 - Ah Yaşamak Var Ya!
2001 - Karanlıkta Koşanlar
1997 - Baba Evi
1987 - Rumuz Goncagül
1979 - Paranın Kiri
1975 - Canavar Cafer
1975 - Vur Tatlım
1971 - Vefasız
1971 - Yaban Ali
1969 - Ölüm Şart Oldu
1966 - Hayat Kasırgaları
1965 - Hıçkırık
1959 - Ölürüm de Ayrılmam
1958 - Dertli Irmak
1957 - Kahpenin Aşkı
1957 - Anası Gibi
1956 - Günah Yolcuları
1956 - Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi
1956 - Kalbimin Şarkısı
1955 - Yol Palas Cinayeti
1954 - Vahşi Bir Kız Sevdim
1953 - Halıcı Kız
1953 - Kara Davut
1952 - Yavuz Sultan Selim Ağlıyor