Futbol Altay Bayındır ameliyat oldu! Fenerbahçe'den ilk açıklama

Altay Bayındır ameliyat oldu! Fenerbahçe'den ilk açıklama

Futbol

Altay Bayındır ameliyat oldu! Fenerbahçe'den ilk açıklama

Altay Bayındır için dün el bileğinden geçirdiği sakatlık sonucu ameliyat kararı alınmıştı. Ameliyat bugün gerçekleşti.

18 Nisan 2021, Pazar 12:20 Son Güncelleme:
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Altay'ın ameliyatı sonrası Fenerbahçe'de yapılan ilk açıklama şöyle:

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz.
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