Altay Bayındır, Süper Lig’in ilk iki haftasında kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı.

Milli file bekçisi, Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan kaleci unvanını da aldı.

Tottenham’lu Lloris (10) ile Liverpool’lu Alisson (6) kurtarışla Altay’ı izliyor.