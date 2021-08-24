Altay Bayındır, Avrupa'nın zirvesinde
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Altay Bayındır, Avrupa’nın beş büyük liginde gol yemeyen eldivenler arasında en fazla kurtarış yapan kaleci unvanını da aldı.
24 Ağustos 2021, Salı 09:39 Son Güncelleme:
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Altay Bayındır, Süper Lig’in ilk iki haftasında kalesine gelen 11 isabetli şutun tamamını kurtardı.
Milli file bekçisi, Süper Lig ve Avrupa’nın beş büyük liginde gol yemeyen kaleciler arasında en fazla kurtarış yapan kaleci unvanını da aldı.
Tottenham’lu Lloris (10) ile Liverpool’lu Alisson (6) kurtarışla Altay’ı izliyor.
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